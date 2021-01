Uomo barricato in casa minaccia di uccidersi, allarme dei vicini

Allarme a Latina per un uomo che si è barricato in casa a Borgo Sabotino e secondo le prime informazioni minaccia di uccidersi. Non è ancora chiaro se con lui ci sia anche una donna o meno. A segnalare l'episodio sono stati i vicini e sta intervenendo la Polizia. Al momento non si conoscono altri particolari.

L'uomo grazie all'intervento delle forze dell'ordine ha rinunciato al suo intento ed è in corso l'attività dei servizi sociali del Comune per cercare di risolvere le problematiche segnalate con il gesto di disperazione.

Ultimo aggiornamento: 18:11

