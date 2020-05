Aziende e solidarietà: Unicoop Tirreno dona buoni spesa alla Caritas di Terni

TERNI - Unicoop Tirreno ha deciso di trasformare i premi non ritirati di un concorso in buoni spesa e di donarli alla Caritas che li ha destinati alle diocesi presenti nei territori in cui opera la cooperativa.

Per l'Umbria i buoni spesa sono stati distribuiti alle Caritas delle diocesi di Terni, Narni, Amelia e di Orvieto-Todi.

Il valore economico totale è stato diviso in buoni da 50 e 100 euro. Il concorso “2 milioni di premi” nel 2018 aveva coinvolto tutti i punti vendita Coop di Unicoop Tirreno e di Coop Alleanza 3.0. Le due Cooperativa avevano individuato nella Caritas il soggetto a cui devolvere i rispettivi premi non ritirati a fine concorso (come da regolamento).

Ora i buoni spesa sono stati inviati alle Caritas diocesane, che li devolveranno a persone e famiglie in difficoltà economica o li useranno per acquisti diretti di beni essenziali per gli empori, nei servizi di distribuzione anche a domicilio, e nelle mense gestite dalle diocesi.

Ultimo aggiornamento: 20:40

