Moto contro furgone: Perugia, muore a 40 anni sul Raccordo

PERUGIA - Incidente mortale nel pomeriggio di venerdì lungo il raccordo Perugia-Bettolle, tra gli svincoli di Olmo e Corciano. La vittima è un uomo di 41 anni residente a Colle Umberto che, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, in sella alla sua moto si è scontrato contro un furgone.



Immediato l'intervento dei soccorritori: sul posto, oltre alla stradale anche l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e personale Anas. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Il conducente del furgone è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia, in stato di choc.



L'incidente ha avuto inevitabilmente conseguenze anche sulla circolazione, già parecchio sostenuta, con code anche di un'ora. Ultimo aggiornamento: 19:40