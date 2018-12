PERUGIA - La foto scattata da Roberto Settonce (agenzia Grifopress) spiega molto meglio delle parole la bruttissima avventura vissuta nella tarda serata di domenica da una donna e dal suo cane, finiti improvvisamente con l'auto in un fosso e salvati dai vigili del fuoco.



Siamo intorno alle dieci di domenica sera quando la donna improvvisamente perde il controllo dell'auto che sta guidando lungo la strada provinciale 246, che da Piccione porta a Montelabate. L'auto finisce nel fosso, in mezzo agli alberi. Per sua fortuna un passante si accorge di quanto accaduto e chiama immediatamente i pompieri. Tanto la donna quanto il suo cane sono stati portati in salvo. © RIPRODUZIONE RISERVATA