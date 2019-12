«La messa di Natale rappresenta da alcuni anni per me un’occasione importante per condividere con voi i risultati raggiunti da tutta la nostra squadra. Purtroppo, come vedremo nei prossimi giorni, il 2019 si chiude per Ast in forte controtendenza rispetto ai due passati esercizi. Non è un mistero che questo sia un periodo molto difficile per l’acciaio in Italia, in Europa e in tutto il mondo. Per questo, al fine di inquadrare in maniera corretta l’andamento della nostra azienda, è importante valutare il contesto in cui ci siamo trovati ad operare, in uno scenario di prezzi decrescenti avviato già nell’ultimo trimestre dello scorso anno e andato via via peggiorando».

Con queste parole l'ad di Ast, Massimiliano Burelli, ha introdotto il discorso di saluto alle famiglie durante la tradizione messa di Natale alle Acciaierie.

Servizio completo sul Messaggero Terni in edicola il 16.12.2019



Ultimo aggiornamento: 15:47

