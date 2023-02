Assisi, il record dei pellegrini: in quattromila nel 2022 hanno camminato fino alla Basilica di San Francesco

ASSISI - Un numero record quello dei camminatori che hanno raggiunto la Basilica di San Francesco nel 2022. Sono stati infatti 4.203, provenienti da 57 nazioni, facendo registrare così un +26% rispetto al 2021 e superando i 4.124 che si erano registrati nel 2019. I dati sono stati rilevati dalla "Statio Peregrinorum", ufficio della Basilica di San Francesco, e sono stati presentati nella sala stampa del Sacro Convento. Numeri che mostrano come i pellegrini, arrivati ad Assisi nel 2022, siano in maggioranza italiani con il 57,09%. Tra gli stranieri al primo posto i tedeschi (14,24%), seguiti da francesi con il 6,71%, austriaci (3,44%) e americani (3,01%).

Tra gli amanti del «turismo lento» anche dalle Isole Figi, Singapore, Cina e Papua Nuova Guinea. Dai dati si evince anche che chi percorre i cammini francescani sono in maggioranza uomini (51,70%) mentre le donne rappresentano il 48,30%. Il 96,03% li ha percorsi a piedi e il 3,48% in bicicletta. Di questi pellegrini il 75,20% giunge ad Assisi in solitudine, mentre il 24,80% in gruppo. I cammini francescani, è stato sottolineato, sono per tutte le



età: al primo posto i pellegrini dai 30 ai 60 anni 45,90%, a seguire con il 35,30% gli ultrasessantenni, mentre tra i 18 e 30 sono il 14,15% e infine il 4,30% è costituito da pellegrini di età inferiore ai 18 anni.Riguardo le motivazioni che spingono ad intraprendere i cammini il 48,91% lo fa per motivi personali come la ricerca di pace, il 32,20% per motivazioni religiose, l'8,92% religioso-culturali e l'1,56% per motivazioni esclusivamenteculturali. «Assisi città della pace è conosciuta come la terra natale di Francesco d'Assisi e il tema della pace è ricorrente nei nostri giorni - ha detto il delegato della Statio Peregrinorum, fra Rafael Normando - la pace nel 2022 è stata la motivazione più sentita dai pellegrini».