Assisi, Mattarella:«Il dialogo è la strada per la pace»

ASSISI - «Il dialogo, l'incontrarsi, il conoscersi e parlare è la strada per la pace»: così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo avere ricevuto ad Assisi la Lampada dai frati del Sacro Convento.

Il Capo dello Stato ha quindi sottolineato che «costruire insieme il futuro è il vero tessuto della pace». «Interpreto la consegnadella Lampada della pace come un riconoscimento all'Italia». lo ha detto ad Assisi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Una Repubblica che ha sempre ricercato la pace, anche nei Paesi vicini» ha aggiunto il Capo dello Stato. «Da anni l'Italia svolge una politica attiva per la pace nel mondo» ha sottolineato Mattarella. © RIPRODUZIONE RISERVATA