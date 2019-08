Assisi, lite tra mamme alla manifestazione sportiva. In tre finiscono in pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI - Santa Maria degli Angeli: lite tra mamme ad una manifestazione ludico–sportivaE’ accaduto durante una manifestazione ludico-sportiva che si è tenuta a Santa Maria degli Angeli. Quella che doveva essere una festa si è trasformata per le mamme di alcuni bambini in una lite, consumatasi tra lo stupore generale.La miccia è scattata quando alcune mamme si sono incontrate alla manifestazione, le quali spiega una nota della Polizia - forse anche a causa vecchi dissapori, hanno iniziato dapprima ad ingiuriarsi per poi passare alle mani, in presenza dei figli minori. Alla lite hanno preso parte tre ialiane, rispettivamente dell’età di 36, 39 e 40 anni; a seguito della lite le donne sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari presso il pronto soccorso. Una di queste ha riportato lesioni con oltre 20 giorni di prognosi, tali da determinare la procedibilità d’ufficio del fatto. Gli Agenti della Polizia di Stato di Assisi ricostruivano la vicenda e segnalavano l’accaduto all’Autorità Giudiziaria.