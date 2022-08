Appuntamento a Marmore il 2 settembre con la partita di baseball per non vedenti che abbatte le barriere

Terni- Un ponte per unire il mondo delle persone diversamente abili con quello delle persone cosiddette

“normodotate”.

Un’occasione per portare i due gruppi a contatto l’uno con l’altro proprio dove il divario è

maggiore: nel mondo dello sport e delle attività outdoor.

E’ l’ambizioso obiettivo di Baseeyeball, la partita dimostrativa del gioco del baseball per non

vedenti che, promossa da Pro Loco Marmore in collaborazione con Uici Terni - Unione italiana dei

ciechi e degli ipovedenti, Asd Marmore, Umbria Redskins b x c, si svolgerà venerdì 2 settembre al

campo sportivo “Di Loreto” di Marmore.

I giocatori arriveranno alle 10 e 30 per allestire il campo da gioco e alle 12 inizieranno la partita

dimostrativa, alla quale prenderanno parte anche atleti di altre realtà italiane di baseball per ciechi.

“Per valorizzare il forte intento di integrazione di questo sport, sarà possibile per gli spettatori



vedenti e non vedenti provare l’esperienza del baseball per ciechi. Per i non vedenti - spiega ManolaConti, presidente di Pro Loco Marmore - è un’occasione per potersi avvicinare alla disciplina eintraprendere un percorso sportivo. Chi vorrà provare questa disciplina, sarà istruito sulle regole delgioco, bendato e guidato sul campo”.Durante l’evento, patrocinato dal Comune di Terni nell’ambito del progettosaranno premiati alcuni giovani di Marmore che si sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti invarie discipline sportive con una medaglia quale simbolo di vicinanza, ammirazione, orgoglio. Sitratta di Athena e Filippo Cresta, Jacopo Di Giovanni, Edoardo e Matteo Di Loreto, Elia Graziani,Michele Imperi, Alessandro e Francesco Lucchetti, Ludovico Montanari e Tommaso Zecchetelli.