«Andate via o libero il cane». A Spello casalinga detective mette in fuga i ladri e fa saltare il furto

SPELLO - Casalinga detective, sventa furto e mette in fuga i ladri. E’ accaduto nelle scorse a Spello. La donna, stando a quanto risulta a Il Messaggero, tra 15.30 e le 16.30, ha avvertito rumori provenienti dall’area della porta d’ingresso della sua casa. A quel punto, immaginando che all’esterno vi fosse un familiare, ha aperto trovandosi in presenza di due estrani che stavano tentando di violare l’abitazione. Tutto è accaduto in una manciata di secondi. La signora non s’è persa d’animo e ha intimato ai due balordi di allontanarsi ricordando loro che a difesa della casa c’è anche un cane. I due in un lampo si sono allontanati facendo perdere per il momento le loro tracce. © RIPRODUZIONE RISERVATA