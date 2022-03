Anche il comune di Orvieto aderisce a "M’Illumino di Meno". Luci spente al palazzo comunale e Torre del Moro

Il comune di Orvieto aderisce alla XVIII Campagna M’Illumino di Meno 2022, lanciata nel lontano 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 con Rai per il Sociale, che mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante ed invita tutti a partecipare con azioni concrete e a riflettere sull’importanza del risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili.

APPROFONDIMENTI SPORT I selfie dei campioni alla Cascata delle Marmore: la partenza... UCRAINA Si complica la fuga dalla guerra di Olichka, la promessa sposa...

L’edizione 2022 di M’Illumino di Meno programmata per l’11 marzo, invita a spegnere, pedalare, rinverdire, migliorare evidenziando che il silenzio energetico simbolico, quel semplice gesto di spegnimento della luce che decine di migliaia di individui, istituzioni, associazioni, negozi, hanno messo in pratica in questi 18 anni di campagna, va accompagnato da altre azioni che contribuiscono a una radicale transizione energetica.

Tra queste la campagna mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l’esistente. In segno di adesione, Venerdì 11 Marzo saranno spenti i fari che illuminano la facciata del Palazzo Comunale di Orvieto e i quadranti dell’Orologio della Torre del Moro.

Quest’anno l’obiettivo dell’evento promosso da Caterpillar e Rai Radio2 è quello di coinvolgere il pubblico radiofonico nella creazione del primo bosco diffuso di “M’illumino di Meno”, grazie alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri: attraverso il progetto “Un albero per il futuro” gestito dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, che prevede di piantare 50.000 alberi in 10 anni.