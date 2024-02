Fair play. Amerina calcio, rigore "regalato". L'attaccante lo calcia fuori di proposito e vince lo sport

Amerina contro Nuova Gualdo Bastardo, vince lo sport. L'arbitro fischia il rigore ma l'attaccante lo calcia fuori apposta. Un gesto che rimarrà nella storia del campionato Allievi regionale A2 quello compiuto da Gabriele Ottaviani, il bomber dell'Amerina che domenica ha rinunciato a segnare il suo diciassettesimo gol. Il match è di quelli importanti. A scontrarsi ci sono la terza e la quarta in classifica.

Alla fine del primo tempo, il punteggio è di 2-0 in favore dell'Amerina.

Durante un'azione nell'area di rigore della Nuova Gualdo Bastardo c'è un violento scontro. L'attaccante dell'Amerina rimane a terra. La botta è stata forte e lì per lì l'infortunio sembra grave tanto che l'avversario, per velocizzare al massimo i soccorsi, interrompe il gioco buttando la palla fuori dal campo con le mani. Nel frattempo il giocatore si rialza ma la violazione al regolamento è palese e l'arbitro è costretto a fischiare il rigore. Sul dischetto si presenta Gabriele Ottaviani, in lizza per la classifica capocannonieri. Prima che l'arbitro fischi però, dalla panchina il mister Matteo Chieruzzi e la dirigenza chiedono di calciare fuori il penalty. Palla sul fondo, applausi. Il resto è storia. La Nuova Gualdo rimonta fino al 2-2, ma alla fine la lealtà sportiva viene premiata e la partita si chiude a favore dell'Amerina. Tre a due.