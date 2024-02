Amelia, gatto ferito da un colpo di fucile. Indagano i carabinieri forestali

AMELIA Gatto impallinato a Fornole. Sul caso indagano i carabinieri forestali. L'episodio è accaduto a Fornole, lungo via Giuseppe Sinopoli, dove alcune volontarie di Wwf hanno trovato un gattino ferito.

Inizialmente si era pensato a un investimento, ma quando il veterinario ha eseguito i primi accertamenti, ne è venuto fuori un quadro molto diverso.

A ferire il micio infatti, una scarica di pallini. Quelli usati per andare a caccia.

Fortunatamente, nonostante presentasse fratture multiple, l'animale non è stato colpito in punti vitali e se la caverà. Non solo. Sembra infatti che abbia già trovato chi si prenderà cura di lui una volta rimesso.

Sul caso è stata sporta denuncia contro ignoti e i carabinieri forestali sono al lavoro per individuare i responsabili.