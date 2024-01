Amelia in campo contro l'usura. Incontro con il prefetto Giovanni Bruno

AMELIA Focus sull'usura e le iniziative per contrastarla. L'appuntamento è per giovedì 18 gennaio alle 17 ad Amelia dove si svolgerà un incontro dedicato al tema dell’usura e alle iniziative messe in campo in Umbria per combatterla. all'incontro parteciperanno il prefetto di Terni Giovanni Bruno, la sindaca di Amelia e presidente della provincia Laura Pernazza il generale Gerardo Iorio, comandante della Legione Carabinieri Umbria e il presidente della Fondazione Prevenzione Usura Umbria Fausto Cardella. Parteciperanno anche l’avvocato della fondazione, Beatrice Chioccioni, e l’esperto, sempre della fondazione, Maurizio Crespigni.

Durante l’incontro si parlerà del protocollo d’intesa siglato tra il comando regionale dei carabinieri e la Fondazione Prevenzione Usura Umbria.

Oltre alle azioni dirette contro l’usura, il protocollo offre anche la possibilità, per le persone in difficoltà economica, di poter accedere a forme di sostegno al reddito per prevenire eventuali fenomeni legati appunto all’usura.