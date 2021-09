Amelia, brucia la campagna di Fornole. Colpite diverse aziende agricole, entra in azione il canadair

Giovedì 23 Settembre 2021, 15:47 - Ultimo aggiornamento: 15:50

AMELIA Campi bruciati, olivi avvolti dalle fiamme e dal fumo. Un incendio di quelli che in un lampo divorano tutto quello che incontrano sulla propria strada. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio, tutt'ora in corso, si sarebbe sviluppato intorno alle 13 nella primissima campagna della frazione di Fornole. Ad allertare i Vigili del Fuoco gli abitanti di due casolari situati nelle immediate vicinanze che subito a ridosso dell'ora di pranzo hanno notato il fumo. Nel giro di pochissimo, a causa del vento, il fronte di fuoco si è esteso pericolosamente fino alla strada tanto da indurre le forze dell'ordine intervenute sul posto ad interrompere il traffico veicolare sulla strada provinciale Amerina in entrambe le direzioni. Nel tentativo di domare le fiamme, sono in azione diverse squadre di Terni. Nel frattempo è intervenuto anche il DOS VF cheha richiesto l'intervento di canadair. A terra, sono al lavoro anche diversi mezzi agricoli utilizzati il movimento terra con cui gli operatori stanno cercando di circoscrivere le fiamme. Non è la prima volta che questa zona va a fuoco. Il vento che spesso soffia su quest'area e la conformazione del vallone la rendono particolarmente vulnerabile.