Amelia, anziana disabile truffata "dall'amica". Denunciata una settantatreenne.

AMELIA Si fingeva sua amica solo per rubarle i soldi. Protagoniste della vicenda un'anziana disabile e una sua "amica" settantatreenne, vedova e pensionata. Secondo la ricostruzione emersa durante le indagini, la finta amica, approfittando della della condizione di debolezza e fragilità dell'anziana vittima, avrebbe più e più volte prelevato contante dal conto corrente della malcapitata, appropriandosene. Un giochetto andato avanti per anni tanto che i Carabinieri che hanno condotto le indagini hanno riscontrato l'indebito possesso di "un'importante somma di denaro". Ad accorgersi che qualcosa non andasse, la cugina della vittima che ha presentato formale denuncia.

«Dopo mirati accertamenti - si legge nel comunicato dei Carabinieri- nel corso della mattinata di ieri a Giove i militari del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di mirati accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Terni per il reato di “circonvenzione di persona incapace” una donna 73enne, vedova e pensionata».

Per rientrare in possesso della somma sottratta, su disposizione dell'autorità giudiziaria il conto corrente della truffatrice è stato sequestrato in via preventiva.