Allaccio abusivo per dare l'energia elettrica al centro estetico, denunciata per furto la titolare

TERNI I carabinieri in seguito al controllo di un centro estetico molto frequentato in città, hanno denunciato la titolare F.M. 45enne per furto aggravato di energia elettrica, gioco forza determinando la momentanea cessazione dell’attività per mancanza di fornitura elettrica. In particolare i militari, che hanno agito con la collaborazione specializzata di personale della società Asm, hanno accertato che il centro estetico funzionava grazie ad un articolato allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, pericoloso per l’incolumità pubblica. L’allaccio era stato eseguito mediante un collegamento ai quadri elettrici di derivazione, praticando dei fori su muri e solai, fino ad arrivare ai quadri di distribuzione elettrica dell’attività estetica. Di fatto il centro, nonostante l’elevato consumo di corrente per i numerosi apparecchi ad alto assorbimento presenti, non aveva un consumo contabilizzato, con un rilevante valore economico risparmiato. I Carabinieri hanno sequestrato il materiale elettrico per eseguire l’allaccio abusivo. Grande è stato lo stupore per i clienti presenti nel centro estetico che stavano usufruendo dei servizi e che hanno dovuto interrompere o rinunciare ai trattamenti in corso.