Al cinema Politeama arriva Lunetta Savino per presentare «Rosa», il film di cui è protagonista assoluta

TERNI Sabato 16 novembre, alle ore 21, il cinema Cityplex Politeama propone un evento speciale: a presentare al pubblico «Rosa», il film presentato al Bari International Film Festival di cui è protagonista, ci sarà proprio Lunetta Savino, l’attrice resa popolare dai vari ruoli interpretati in serie televisive di successo, come «Un medico in famiglia», «Il bello delle donne», «Fuoriclasse 3». Il film, diretto da Katja Colja, distribuito da Minimum Fax Media con la collaborazione di Altri Sguardi è la storia dell’elaborazione del lutto per la figlia scomparsa da parte di una donna, interpretata appunto da Lunetta Savino, e la sua rinascita, «attraverso un mondo femminile e sensuale, fatto di incontri, donne e gioco, che porterà Rosa ad amarsi e ad amare ancora». «Rosa» è l’opera prima di Katja Colja, già regista per la Rai e assistente alla regia con Vittorio e Paolo Taviani. Coljia ha curato la realizzazione di vari documentari e ha collaborato a diverse sceneggiature.