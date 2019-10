«Aiuto, è rimasto chiuso in auto». Perugia, paura per un bimbo di un anno

PERUGIA - Ha chiesto aiuto ai passanti, e chiamato immediatamente i soccorsi. Il tempo di rendersi conto di aver lasciato chiuso in auto il bimbo di appena un anno.



Brutta avventura per una madre e il suo piccolo figlio nella mattinata di mercoledì in via Giovanni da Palestrina. La donna, dopo essersi resa conto di aver lasciato le chiavi all'interno dell'auto che si è chiusa automaticamente con il figlio all'interno, ha subito dato l'allarme: sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco che, come si vede dalla foto scattata da un lettore, anche grazie all'aiuto di qualche passante sono riusciti a forzare le portiere facendole aprire e permettendo alla madre di portare in salvo il piccolo.



Per fortuna, solo un grosso spavento per tutti.