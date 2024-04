Mercoledì 17 Aprile 2024, 10:00

TERNI Ormai è un “bollettino di guerra”, con episodi di violenza contro le donne che si susseguono senza soluzione di continuità anche a Terni. L’ultimo caso è accaduto lunedì pomeriggio in via Turati, a poche centinaia di metri dal cent ro, dove un giovane marocchino ha aggredito e picchiato l’ex compagna italiana per strada, davanti ad una decina di passanti che sono intervenuti cercando di fermarlo e hanno chiamato il 112.

Lui, 32 anni, è stato fermato e arrestato mentre cercava di allontanarsi a piedi, mentre lei, 28 anni, è stata trasportata in ospedale ferita e sotto choc.

I due si sono conosciuti poco meno di due anni fa, dopo una convivenza durata poco meno di un anno lei ha deciso di lasciarlo proprio per i comportamenti violenti di lui dovuti anche alla gelosia, cosa non accettato dal giovane marocchino che cercato in tutti i modo di far cambiare idea alla donna.

Lunedì sera nei pressi di un negozio di via Turati, dove lei si era fermata per fare degli acquisti, c’è stato l’ennesimo litigio.

Il giovane, in stato di evidente alterazione, ha strattonato l’ex ragazza, facendola cadere a terra e colpendola più volte con pugni e calci.

Poi, ha cercato di trascinarla verso un auto in osta poco lontana. Un negoziante, attirato dalle grida di aiuto della dona ha cercato di allontanare il giovane straniero. Momenti di alta tensione, interrotti dai carabinieri che sono arrivati dopo pochi minuti dalla richiesta di auto e hanno fermato l’uomo che stava cercando di fuggire.

La ternana è stata curata a pronto soccorso nell’ambulatorio dedicato ai codice rosa, dove ha fornito le prime dichiarazioni su quanto accaduto ed è stata curata per le botte ricevute e poi portata in una. Nel frattempo è stato avviato un percorso che le consentirà di essere ospitata in una residenza protetta per proteggerla dall’ex compagno violento in attesa anche dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari che questa mattina dovrà convalidare l’arresto.

Pochi giorni fa due casi simili ad Arrone e Montefranco, con due donne aggredite e picchiate dagli ex che non accettavano la fine della relazione. In entrambi casi determinante l’intervento dei carabinieri chiamati dai vicini di casa.