© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUASPARTA E’ iniziata la distribuzione delle mascherine nelle famiglie che hanno persone disabili e siano residenti nel territorio comunale di Acquasparta. Ne ha dato notizia l’amministrazione comunale che sta curando la consegna dei presidi di sicurezza fra i nuclei famigliari che ne hanno i requisiti. Il tipo di mascherine è quello chirurgico e se ne stanno distribuendo in numero correlati alla composizione famigliare. Ne vengono date, riferisce il Comune, 4 per nuclei familiari fino a 2 persone, 8 per nuclei familiari con più di 2 persone.“E' importante – raccomanda sempre l’amministrazione - comunicare nome, cognome, numero di telefono e indirizzo del richiedente. Tutti coloro che ne fanno richieste saranno poi ricontattati per concordare la consegna a domicilio. Per la prenotazione è disponibile il 3337204532 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.