Tre interventi di manutenzione straordinaria sulle reti idriche sono in programma tra mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio a Orvieto, Baschi e Acquasparta. Due i cantieri previsti mercoledì a Orvieto e Baschi. Nel primo caso i lavori interesseranno la zona di Tordimonte e in particolare i civici 76/75/71/70/68/56/55 dalle 8 alle 17. Anche a Baschi cantiere aperto dalle 8 alle 17 in via della Libertà, via dell'Annunziata, via del Boschetto, Largo del Boschetto, via Cardeto, località Ponte e zone limitrofe. Giovedì invece il Servizio Idrico interverrà nella frazione di Fiorenzuola di Acquasparta dove dalle 8 alle 16 e 30 si eseguiranno lavori a Voc. Cisterna, Voc. Colle Bianco, Voc. Borgo e zone limitrofe. A causa delle operazioni sulla rete si potrebbero verificare abbassamenti di pressione o temporanee carenze d'acqua.