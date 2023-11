Acea Pink Basket, tris di vittorie e una premiazione d'eccezione

Venerdì 17 Novembre 2023, 08:01







Terza vittoria consecutiva per l'Acea Pink Basket nel campionato di Serie B femminile. Sul parquet di Orvieto le ragazze di coach Francesco Piermarini dopo i successi contro Basket 2000 e Umbertide, battono nel derby della provincia ternana le padrone di casa dell'Azzurra con il punteggio di 72-51. Avvio positivo per la Pink che riesce a sviluppare nei primi minuti il suo gioco in velocità, poi però una minore intensità in difesa ed una serie di errori in attacco permettono alle padrone di casa di mettere la testa avanti e solo una serie di tiri liberi mantengono in scia le ternane. Ma il primo quarto si chiude con il vantaggio delle padrone di casa. Nel secondo parziale l'Acea alza il ritmo e torna ad aumentare l'attenzione in difesa. Ma è soprattutto grazie ad una buona circolazione di palla che la Pink riesce a trovare buone soluzioni vicino a canestro. Delle buone azioni in velocità permettono quindi il primo allungo. Al rientro dalla pausa lunga Orvieto cerca subito una reazione, ma dopo un avvio complicato la Pink aumenta ancora il vantaggio, grazie soprattutto alle conclusioni dalla distanza e al mantenimento di una buona difesa. Ultimo quarto di controllo con partita chiusa con oltre 20 punti di vantaggio. Vittoria di squadra, cercata e voluta, basando la partita sull'idea di mantenere alta l'intensità, facendo leva sulle ampie rotazioni di cui la Pink può disporre. Al di là del risultato, infatti, di positivo c'è che tutte e dieci le ragazze presenti si sono meritate minuti in campo e in dieci sono andate a referto. Best scorer della partita la Falbo con 24 punti, seguita da Berardi con 13, Vapne 11, Margaritelli e Paluello con 5, Fausti 4, Burini e Maglio 3, Giogli 2 punti. Nel prossimo fine settimana il campionato è fermo, l'Acea Pink Basket tornerà in campo sabato 25 novembre alle 18 a Todi contro la Pallacanestro Perugia per la prima giornata di ritorno. Poi doppio impegno in trasferta, a Civitanova il 3 dicembre e a Umbertide il 10 dicembre. Vincono anche le squadre del settore giovanile. L'Under 17 si impone in trasferta contro la Bluebasket Spoleto. Le ragazze guidate da coach Luciano Bisceglia, alla ricerca della migliore condizione dopo gli infortuni passati e presenti, con ampie rotazioni vedono tutte le ragazze scendere in campo determinate a far bene. Positiva anche la prestazione dell'Under 15 che centra la terza vittoria contro la Salus Gualdo. Una buona prestazione di tutto il gruppo che ha saputo compensare i problemi di falli. Dopo un primo tempo con troppi errori in attacco e in difesa, nel secondo tempo sono state le collaborazioni in attacco e in difesa ad aumentare il divario finale. Successi in campo, ma anche riconoscimenti per le vittorie della scorsa stagione. Sabato scorso la società del presidente Massimiliano Porcu è stata premiata tra le società vincitrici dei campionati 2022-2023 alla presenza del presidente federale Giovanni Petrucci. Il numero uno dell'Acea Pink Basket è stato invitato dal presidente del Comitato Regionale Marche, Davide Paolini, per ritirare il premio per la vittoria del campionato Under 19 Marche-Umbria. «E' stato un onore ricevere il premio vinto meritatamente dalle nostre ragazze da un amico come Ario Costa, leggenda del basket italiano ed ora presidente della Victoria Libertas Pesaro Basket» ha detto il presidente Max Porcu.