A Orvieto si parla di Made in Italy agroalimentare e di turismo di qualità

“Il Made in Italy agroalimentare e il turismo di qualità. Esperienze e territori memorabili”. E' questo il tema di un convegno che si terrà venerdì 15 settembre alle 17 presso al Sala dei Quattrocento a Orvieto nell'ambito della terza edizione di "Orvieto città del gusto, dell’arte, del lavoro e dell’innovazione", l’appuntamento ideato e realizzato dal consorzio Orvieto Way of Life e da Fondazione Cotarella, con il patrocinio del Comune di Orvieto ed il supporto del Gal Trasimeno Orvietano.

"La nostra identità - sottolineano gli organizzatori - nasce dalla terra, un luogo fertile e duro che richiede pazienza e visione, impegno e rispetto, determinazione e fiducia.

La terra, con i suoi codici, i suoi linguaggi, le sue leggi, i suoi imprevisti, i suoi tempi, il suo tempo. Per migliorare il rapporto con l’ambiente e con la natura serve riconoscere e valorizzare l’identità della nostra bellezza e della nostra storia; significa sviluppare un turismo di qualità e costruire esperienze memorabili".

Gli organizzatori quindi rimarcano la necessità di tutelare concretamente i nostri territori "con le loro caratteristiche, le loro peculiarità e il loro legame con il cibo e la cultura. Il nostro Made in Italy agroalimentare - concludono - è un vero patrimonio dell’Umanità, unico al mondo".