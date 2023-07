A Miranda di Terni la volpe Gina cena con i clienti

Metti una sera a cena a Miranda, piccolo borgo medioevale a due passi da Terni. Situato a quasi seicento metri di altitudine, qui i ternani arrivano alla ricerca di un po' di refrigerio, cenando magari in un osteria tipica del posto gestita da Leonardo Lunetti. Ad un certo punto sulla steccionata che delimita lo spazio verso la vista panoramica, sale una volpe. Subito un commensale si alza offrendogli un osso. A questo punto la volpe intuisce che non c'è pericolo. Fa un balzo e comincia a passeggiare con discrezione tra i tavoli. Ecco che gli arriva un pezzo di bistecca, un altro osso, facendosi spazio anche tra qualche gatto padroni probabilmente del territorio ma che in questo caso preferiscono condividere. E

E' la prima volta che compare? «No -dicono quelli dell'osteria- Da un'annata a quest parte ogni tanto capita alla ricerca di cibo. Una sera è stata chiamata Gina». «Probabilmente -aggiunge un residente del borgo di Miranda- ha partorito almeno tre cuccioli qualche tempo fa».

Gina fa un altro giro, rifiuta il pane, stringe un altro osso tra i denti e se ne va facendo sfoggio della sua eleganza e perché no vanità.