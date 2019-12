© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ambito dell’iniziativa pubblicizzata dal bando comunale «Adotta una strada», che rientra nel più vasto programma del progetto «Natale di Terni. Luci, acqua e magia» sono diversi i punti focali della città che verranno addobbati e illuminati, come ad esempio via Primo Maggio o piazza Duomo; diverso è però il caso di Città Giardino. Qui piazza Adriatico, proprio davanti alla chiesa del Sacro Cuore, è stata adottata da privati, caso unico in città. Barbara Morelli, proprietaria dell’omonima tabaccheria, racconta: «Ho saputo del bando mentre mi trovavo in Confcommercio, e ho pensato che poteva essere un ottimo punto di partenza per far rialzare il quartiere dal momento di crisi che sta vivendo». Città Giardino, infatti, soprattutto dopo la chiusura durante l’estate del bar Toni, importante punto di incontro della zona, e per il suo carattere spiccatamente residenziale, rischia di entrare in uno stato di depressione e impoverimento. Le attività della zona, però, sono disposte a fare qualcosa per evitarlo: «molte sono attività storiche, rimaste in mano alla stessa famiglia per generazioni, come la farmacia, la macelleria Pucci. La mia stessa tabaccheria compie quest’anno 83 anni di attività! Tutti insieme, commercianti, artigiani e liberi professionisti (partecipano anche alcuni medici) abbiamo voluto iniziare a riqualificare il quartiere regalando colore e magia per le feste. A piazza Adriatico sarà realizzato il giardino incantato di Babbo Natale, con giochi di luci e acqua». Ma la festa coinvolgerà anche altre zone del quartiere, grazie all’organizzazione di altri eventi; dopo l’inaugurazione dell’8 dicembre, il 28 alle 18 ci sarà una messa commemorativa di chi ha fatto la storia di questo quartiere, e per chiunque voglia ricordare i sui cari, seguito da un concerto sulle scale della chiesa dei ragazzi della scuola di musica Musikarte. Una merenda con Babbo Natale sarà preparata per i bambini alla casa di riposo di via Montegrappa, mentre il 19 dicembre, in concomitanza con alcune recite scolastiche di scuole primarie o dell’infanzia, in accordo con le insegnanti verrà offerta una merenda agli alunni delle scuole aderenti. «Per ora siamo tutti privati, e volevamo dare un segnale» prosegue Barbara Morelli, «ma per il futuro contiamo di creare un’associazione per il bene del quartiere, dei suoi commercianti e dei suoi abitanti».