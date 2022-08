X Factor 2022, il promo con i giudici e la conduttrice è un omaggio a Raffaella Carrà

Venerdì 12 Agosto 2022, 14:14

Al via giovedì 15 settembre su Sky, e in streaming su NOW, ‘X Factor 2022’ scalda i motori. La squadra dei giudici (formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi), guidata da Francesca Michielin nelle vesti di conduttrice, si prepara al debutto. E il promo rilasciato racconta proprio i momenti che precedono l’accensione dei riflettori. I quattro giudici sono a un passo dal tavolo che li vedrà schierati nelle prossime settimane, mentre per la presentatrice è tempo di ultimi ritocchi in camerino. Come si può immaginare, la tensione inizia a salire ma ad allentarla spunta un pezzo iconico, omaggio all’indimenticata e indimenticabile Raffaella Carrà. Ad accompagnare, infatti, le prime immagini dello show è ‘Rumore’, con il suo ritornello irresistibile, che travolge tutto il team di ‘X Factor 2022’. Credits Sky

