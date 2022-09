X Factor 2022, Francesca Michielin: «Edizione fresca che mette da parte l’ego e al centro la musica»

Mercoledì 14 Settembre 2022, 13:26

A dieci anni dalla sua vittoria, Francesca Michielin torna sul palco di ‘X Factor’ nel ruolo inedito di conduttrice. La macchina di XF2022 – show Sky Original prodotto da Fremantle – è già pronta a ingranare la marcia, in partenza il 15 settembre e poi ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW. A poche ore dal debutto, Francesca Michielin racconta così le sue impressioni. “È un’emozione fortissima, più che altro mi sembra di riviere quello che ho vissuto dieci anni fa. Quel palco ti fa sempre venire i brividi e, per questo, capisco molto bene i ragazzi e le ragazze che ci salgono. La squadra quest’anno è bellissima e sono molto felice di esserci”.

LEGGI ANCHE: -- Francesca Michielin, torna ‘Maschiacci’