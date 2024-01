Torna Geppi Cucciari in "Splendida Cornice" e apre con un'altra sigla cult per i 70 anni della Rai

Venerdì 19 Gennaio 2024, 11:31

Un altro inizio scoppiettante per la nuova stagione, la terza, di 'Splendida Cornice', il programma di Rai Cultura prodotto con Itv Movie, in onda tutti i giovedì in prima serata. Nella sigla, che riprende 'Tanti auguri', sigla cult del programma 'Ma che sarà' del 1978, Geppi ancora una volta vestita come Raffaella Carrà canta e balla, ma le parole sono 'riadattate' ai tempi moderni e la conduttrice ironizza: «Guardando i palinsesti io mi sono stupita che questa sera, nove e venti, siamo ancora qui su Rai3».



