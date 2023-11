Terra Amara, le anticipazioni del 3 novembre: Demir apprende della scomparsa di Zuleyha e si mette in viaggio

Nuovo appuntamento oggi in tv con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 3 novembre.

Terra Amara, le anticipazioni del 3 novembre

Le ricerche di Zuleyha proseguono, ma purtroppo senza esito.

Quando Sevda e Saniye gli hanno riferito della strana sparizione della giovane, Fekeli ha preso immediatamente in mano la situazione, organizzando delle squadre di ricerca, ma finora nessuno riuscito a trovarla.

Fikret confessa a Fekeli di aver incontrato Zuleyha il giorno in cui è scomparsa. Nelle scorse puntate, infatti, dopo che lei lo ha visto nei pressi dell'azienda Hunkar Yaman, hanno avuto un confronto. Il giovane giura di non avere niente a che fare la sua scomparsa. Intanto, Sevda riesce finalmente a mettersi in contatto con Demir per informalo della scomparsa di Zuleyha. Lui si mette subito in viaggio per rientrare il prima possibile a Cukurova, lasciando Ankara dove stava trascorrendo un weekend romantico con Umit.

Zuleyha in realtà si trova in un bosco, da sola e dolorante: è rimasta accidentalmente presa in una trappola che le impedisce di muoversi.