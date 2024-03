Terra Amara, le anticipazioni di oggi (martedì 5 marzo): è guerra tra Colak e Abdulkadir

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 5 marzo.

Grande Fratello, le pagelle: Anita presa a bordate dai (non) follower (2), Perla scaricata da tutti (3), Signorini smascheratore (8) Maddaloni abbandona (n.c.)

Terra Amara, anticipazioni di oggi

Colak deve partecipare a un'importante gara d'appalto e usa ogni mezzo per riuscire ad aggiudicarsela. Anche Abdulkadir è interessato all'affare e, approfittando di un momento di assenza di Colak, si introduce di nascosto nella sua casa per cercare di ottenere da Betul informazioni sull'offerta presentata da Colak.