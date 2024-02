Terra Amara, dalle accuse di Hakan a Fikret ai soprusi di Colak: le anticipazioni del 17 febbraio

Torna oggi in tv Terra amara, la soap opera turca trasmessa da Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 17 febbraio.

Le anticipazioni

Hakan è sicuro che sia stato Fikret a convincere Zuleyha a rinunciare alle nozze e si presenta alla fabbrica per chiedergli una spiegazione. Fikret nega però di esserne responsabile, ma conferma di averle detto di non fidarsi di lui perché è convinto che nasconda qualcosa ed è ben determinato a scoprire che cosa. Nel frattempo i soprusi di Colak sconvolgono gli abitanti di Cukurova, motivo per cui Fikret e Hakan, improbabili alleati, decideranno di aiutare i poveri braccianti della città e di cercare di fermare il criminale.