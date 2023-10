Tale e Quale Show, Maria Teresa Ruta si è fatta male: cosa è successo

Giovedì 19 Ottobre 2023, 14:00

Infortunio durante "Tale e Quale Show" per Maria Teresa Ruta. L'artista non parteciperà infatti alla prossima puntata di a causa di un incidente subito durante le prove in cui doveva interpretare Heather Parisi e la sua celebre Cicale. Nonostante i primi dolori, Maria Teresa Ruta si è esibita lo stesso, peggiorando però la situazione fino a dover interrompere a causa di una costola incrinata. Ruta ha rassicurato i suoi fan attraverso i social, dichiarando di stare bene e ringraziandoli per i messaggi d'affetto. Ha anche scherzato sugli "haters" e ha espresso la volontà di tornare al programma che ama non appena possibile. Maria Teresa Ruta a La vita in diretta: dai matrimoni ai tradimenti, tutte le curiosità sulla nuova concorrente di Tale e Quale Show