Stasera in tv, lunedì 2 agosto su La7 «Il Socio»: curiosità e trama del film con Tom Cruise

Lunedì 2 Agosto 2021, 17:29

Stasera in tv, mercoledì 28 luglio, andrà in onda su La7 alle 21:15 il film «Il Socio» del 1993. Sedicesimo lungometraggio diretto dal regista statunitense Sydney Pollack. Tra i protagonisti Jeanne Tripplehorn, Tom Cruise e Gene Hackman. La pellicola è un legal thriller basato sul romanzo del 1991 intitolato «The Firm», scritto da John Grisham. Holly Hunter è stata nominata per l'Oscar come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione, mentre Dave Grusin è stato nominato per la migliore colonna sonora originale.

La trama

Mitch McDeere, interpretato da Tom Cruise, è un giovane e promettente avvocato. Non fa a tempo a conseguire la laurea che già uno studio legale di Memphis gli fa un’'offerta da capogiro. Mitch e sua moglie Abby, interpretata da Jeanne Tripplehorn, sono al settimo cielo. Sull’'onda dell'’entusiasmo fanno armi e bagagli e si trasferiscono andando incontro a una nuova, promettente, vita. Splendida casa, vicini affabili, stipendio decisamente ricco. Ma c'’è anche il rovescio della medaglia. Tra il lavoro e lo studio per l’esame di stato Mitch passa praticamente 24 ore in ufficio. Abby inizia a sentirsi sola, ma comprende. I due giovani sposi non immaginano, però, che lo studio chiederà ben presto a Mitch qualcosa in più: la sua integrità.

Curiosità

Uscito nelle sale il 30 giugno 1993, il film è stato un grande successo commerciale, incassando 270,2 milioni di dollari a fronte di un budget di 42 milioni, rendendolo così la pellicola di maggior incasso adattata da un romanzo di Grisham. Il film non differisce dal libro sotto molti aspetti, ma il finale è molto diverso. Mitch non finisce ai Caraibi, come nel libro; lui e Abby salgono semplicemente in macchina e tornano a Boston.

Prima di fuggire Mitch, nel libro, lascia un registro dettagliato delle attività illegali dell'azienda, nonché una deposizione registrata. Le informazioni di Mitch forniscono ai pubblici ministeri federali prove sufficienti per incriminare immediatamente metà degli avvocati attivi dello studio, nonché diversi partner in pensione.

