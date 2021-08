Stasera in tv, lunedì 2 agosto su Canale 5 «Terapia di coppia per amanti»: curiosità e trama del film con Ambra Angiolini

Lunedì 2 Agosto 2021, 15:59

Stasera in tv, lunedì 2 agosto, andrà in onda su Canale 5 alle 21:21 il film «Terapia di coppia per amanti» del 2017. Settimo lungometraggio diretto dal regista italiano Alessio Maria Federici. Tra i protagonisti Pietro Sermonti e Ambra Angiolini.

La trama

Viviana e Modesto, entrambi ingabbiati in matrimoni infelici ed entrambi con un figlio, sono amanti, ma dopo la passione dei primi tempi i due, al momento, stanno attraversando una fase tormentata. Viviana, interpretata da Ambra Angiolini, decide, di bussare alla porta di un terapista di coppia. Modesto si adegua alle richieste della sua amante pur mostrando un certo distacco nei confronti del terapista, il professor Malavolta, soprattutto quando scopre che anche il terapista ha problemi di relazione. Cosa fare allora? Tuffarsi a capofitto nella relazione extraconiugale investendo in una nuova vita, come vorrebbe Viviana, oppure segue il suggerimento dello sboccato Modesto, interpretato da Pietro Sermonti, e proseguire con l'ingarbugliata doppia esistenza?

Curiosità

A un anno da «Maradonapoli» del 2016, Alessio Maria Federici torna in cabina di regia per portare sul grande schermo l'adattamento dell'omonimo romanzo di Diego De Silva, con il quale firma la sceneggiatura. La pellicola ha incassato 2 milioni di euro, di cui 600mila euro nel primo fine settimana in sala.

