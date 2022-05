Stasera in tv, martedi 10 maggio su Rai2 ale 21,20 «Gilles Villeneuve, l'aviatore»: film documentario a 40 anni dalla scomparsa

Stasera in tv martedì 10 maggio in prima serata su Rai2 va in onda il documentario «Gilles Villeneuve, l'aviatore». A 40 anni dalla sua scomparsa, riviviamo la storia di Gilles Villeneuve, uno dei piloti simbolo della Ferrari, morto nel 1982 durante le prove di un Gran Premio e ricordato ancora oggi come uno dei piloti più coraggiosi ed amati di sempre.