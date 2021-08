Stasera in tv, martedì 31 agosto su Rai 3 «Doppia Colpa»: curiosità e trama del film con Guy Pearce

Martedì 31 Agosto 2021, 16:25

Stasera in tv, martedì 31 agosto, andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 il film «Doppia colpa» del 2018. Quarto lungometraggio diretto dal regista svedese Simon Kaijser. Tra i protagonisti Minnie Driver, Guy Pearce e Odeya Rush.

La trama

Evan Birch, interpretato da Guy Pearce, è uno stimato professore di filosofia in un college molto prestigioso, adorato dai suoi studenti. Nella vita privata tutto procede altrettanto bene. Poi, un giorno, una studentessa, Joyce, interpretata da Odeya Rush, scompare. La moglie di Birch, consapevole della passata e movimentata vita amorosa del marito, inizia subito a sospettare che Evan sia in qualche modo coinvolto. Il suo alibi scricchiola. E la situazione per il professore peggiora quando salta fuori un indizio che lo fa balzare in cima alla lista dei sospettati della polizia.

Curiosità

Annunciato per la prima volta nel maggio 2016 dalla Film Bridge International. Le riprese originariamente si sarebbero dovute svolgere in Minnesota. Ma nell'aprile 2017, sono stati rivelati un nuovo cast e una nuova troupe, che hanno assegnato a Guy Pearce il ruolo di protagonista principale. Le riprese principali sono iniziate a maggio 2017.

La pellicola è stata distribuita il 6 aprile 2018 da Lionsgate Premiere. Su Rotten Tomatoes, il film ha un indice di gradimento del 42%, basato su 12 recensioni, e un voto medio di 5,3 su 10.