Stasera in tv, oggi mercoledì 27 dicembre su Raiuno «Cenerentola»: curiosità e trama del film con Cate Blanchett

Stasera in tv, lunedì 27 dicembre, andrà in onda su RAIUNO alle 21:15 il film «Cenerentola» del 2015. Live Action della Disney diretto da Kenneth Branagh. Tra i protagonisti Cate Blanchett.

La trama

La Disney riporta "Cenerentola" sul grande schermo La bella Ella ha una vita idilliaca che va in frantumi quando sua madre muore e suo padre, un mercante, si risposa con una donna malvagia già madre di due figlie altrettanto perfide. Il destino le sorride un giorno quando nel bosco, per caso, incontra un affascinante sconosciuto, che si rivela essere il Principe in persona. Ben presto il Re convoca tutte le fanciulle del Reame per partecipare a un ballo a palazzo ed Ella spera di potervi prendere parte e di ritrovare il ragazzo conosciuto nel bosco. Ad aiutare la bella a realizzare il suo sogno sarà la dolce e buona Fata Madrina.

Curiosità

Ad interpretare Cenerentola doveva essere Emma Watson, attrice famosa per la sua partecipazione a Harry Potter nel ruolo di Hermione. Per interpretare il malvagio personaggio di Lady Tremaine, la pluripremiata Cate Blanchett, si è ispirata alle grandi attrici degli anni ’40, tra cui Bette Davis, Joan Crawford, Greta Garbo, Marlene Dietrich e Lauren Bacall.