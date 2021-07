Stasera in tv 10 luglio su Rai 4 il film Lo spietato con Riccardo Scamarcio implacabile boss della 'ndrangheta Trailer

Sabato 10 Luglio 2021, 11:33

Stasera in tv 10 luglio alle 21.20 su Rai 4 il film del 2109 Lo spietato con Riccardo Scamarcio che sale e scende, a colpi di fucile a pompa, le gerarchie della mala lombarda: rapine, sequestri di persona, traffico di droga conditi da mattanze. Poi la svolta intuibile fin dalle prime gesta dell'allora piccolo criminale trascinato dall'ambiente e non dall'indole. La regia è di Renato De Maria, nel cast anche Sara Serraiocco e Alessio Pratico. Quattro meritate stelle su 5 scondo il pubblico di Coming Soon.

<iframe width="550" height="330" src="https://www.youtube.com/embed/8JdqyaQtmqM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>