“Silverpoint”: dal 23 febbraio in esclusiva su RaiPlay la serie tv di fantascienza creata da Lee Walters e Steven Andrew

Sarà disponibile da venerdì 23 febbraio in esclusiva su RaiPlay “Silverpoint”, la serie televisiva di fantascienza creata da Lee Walters e Steven Andrew e prodotta da Zodiak Kids. Al campo avventura Silverpoint, quattro ragazzi si imbattono in qualcosa di strano sepolto nel bosco, che sembra generare fenomeni di magnestismo e teletrasporto: una scoperta sconvolgente stravolgerà non solo le loro vite ma anche il mondo che li circonda e li condurrà sulle tracce di quattro giovani scomparsi 23 anni prima proprio vicino a quel bosco misterioso. Un’imperdibile live action in 26 puntate, con un cast di giovani attori, tra cui Oliver Cunliffe, Maiya Silveston, Katy Byrne, Krish Misra e Aoife Hughes.

