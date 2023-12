Sanremo 2024, Russell Crowe superospite al Festival: il ritorno dopo 23 anni

Al prossimo Festival di Sanremo, la 74ª edizione in programma dal 6 al 10 febbraio 2024, si preannuncia un superospite internazionale di altissimo profilo: il Premio Oscar Russell Crowe. L'accordo tra la Rai e l'entourage dell'attore neozelandese è già stato raggiunto, con gli ultimi dettagli che stanno per essere definiti per portare la star di Hollywood sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Crowe, entusiasta della prospettiva, ha condiviso sui social (Twitter/) la sua emozione: «Sarebbe magico esibirsi di nuovo a Sanremo. Spero che riusciremo a definire i dettagli. L’ultima volta è stata più di 20 anni fa». L'attore ha bruciato di fatto l'annuncio ufficiale, ricordando la sua prima volta a Sanremo nel 2001, quando, sotto la conduzione di Raffaella Carrà, si esibì come cantante insieme alla sua band. Ora, 23 anni dopo, Russell Crowe ritorna come superospite, portando con sé una straordinaria carriera cinematografica e il ricordo del suo ruolo iconico ne "Il Gladiatore". Sanremo 2024, chi sono i cantanti in gara

It would be magical to perform at San Remo again.

I hope we can work out the details. The last time was over 20 years ago!! https://t.co/0udafp8gJf

— Russell Crowe (@russellcrowe) December 2, 2023