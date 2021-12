Sanremo 2022, Amadeus al Tg1 annuncia i 22 Big: Elisa, Emma, Mahmood, Morandi, Lauro, Ranieri e Zanicchi. Grande attesa per Fiorello e Vasco Arriva anche Pippo Baudo

Grande attesa per conoscere i Big che parteciperanno Sanremo 2022: come anticipato, Amadeus ha annunciato la lista durante il Tg1 delle 20 condotto da Francesco Giorgino.

L'elenco dei primi 11 su 22:

Elisa, Dargen D'Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena.

e gli altri 11:

Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irami Giovanni Truppi, Aka 7Even.

L'annuncio, i due parti, per aiutare gli ascolti del Tg1con una strategia web e social, arriva con oltre dieci giorni di anticipo sulla prevista data del 15 dicembre. Amadeus ha chiesto e ottenuto una modifica al regolamento del Festival per poter procedere, forse infastidito dalle troppe anticipazioni in circolazione da settimane, spesso non veritiere. I titoli dei brani che verranno presentati in gara al Festival dal 1° al 5 febbraio verranno invece annunciati durante la diretta della finale di Sanremo Giovani, su Rai1 il 15 dicembre. La serata incoronerà anche i due giovani vincitori, che gareggeranno direttamente tra i Big in febbraio. In tutto, dunque, a contendersi la vittoria a febbraio saranno 24 artisti, senza suddivisioni in categorie.

Amadeus prosegue insomma la sua opera di aggiornamento della formula festivaliera, all'insegna di Generazione Z e grandi ritorni. Il cast è composto in gran parte da artisti giovani, beniamini dei millennials e campioni su Spotify, da Blanco in coppia con Mahmood ad Aka7even, da Sangiovanni a Rkomi. Un discorso a parte merita il ritorno, per il quarto anno consecutivo all'Ariston, di Achille Lauro, in grado di sfornare hit ma anche di garantire momenti di grande spettacolo e qualche polemica per le sue messe in scena all'insegna della dissacrazione e dell'eccesso.

Torna anche Irama, costretto a partecipare solo in video lo scorso anno alla fase finale del festival a causa della quarantena, dopo un caso di positività nel suo staff. Poi c'è il pop raffinato di Michele Bravi, il latin pop della spagnola Ana Mena (già regina delle classifiche italiane in coppia con Rocco Hunt), il cantautore indie di Giovanni Truppi, il rap di Dargen D'Amico e quello di Highsnob in coppia con Hu. Ma il conduttore e direttore artistico fa delle concessioni anche al pubblico meno giovane, zoccolo duro dell'audience di Rai1, con il ritorno in gara di Massimo Ranieri (assente dalla gara dei Big dal 1997), di Iva Zanicchi (10 partecipazioni all'attivo, l'ultima nel 2009, e tre vittorie), di Gianni Morandi (a 50 anni dalla sua prima volta nel 1972 con 'Vado a lavorare') e di Donatella Rettore. Artisti pronti comunque a mettersi in gioco, se è vero che Morandi gareggerà probabilmente con un brano di Jovanotti (sperando in un bis del successo radiofonico de 'L'allegria' di questa estate) e la Rettore con la giovane artista romana Ditonellapiaga, all'anagrafe Margherita Carducci.

Non mancano poi gli artisti che hanno fatto la storia del festival in anni più recenti, da Elisa (che venti anni fa, nel 2001, trionfò con 'Luce') ad Emma (vincitrice nel 2012), da Noemi a Fabrizio Moro (vincitore in coppia con Ermal Meta nel 2018), a Giusy Ferreri.

Infine i gruppi, dal rock alternativo de Le Vibrazioni al pop sofisticato de La Rappresentante di Lista. L'aggiornamento di Amadeus passa anche per l'eliminazione della categoria Nuove Proposte dal festival di febbraio: i due cantanti che vinceranno Sanremo Giovani il 15 dicembre, parteciperanno in gara con i Big al Teatro Ariston. E d'altronde sarebbe stato complicato creare una categoria di esordienti con un cast dei Big che, già nei primi 22 nomi annunciati stasera, pullula di artisti poco più che ventenni e idoli della generazione Z. Nel tentativo di non sottrarre troppo appeal alla finale di Sanremo Giovani del 15 dicembre, Amadeus stasera ha annunciato 22 artisti ma non i titoli dei brani. A presentarli saranno i diretti interessati nella diretta di Rai1 che decreterà gli altri due componenti del cast, portando il numero complessivo degli artisti in gara a 24. Salvo aggiunte last minute.

«Per la serata del 15 dicembre ci sarà con me anche il grande Pippo Baudo», ha annunciato Amadeus.

Lo scenario alla vigilia dell'annuncio

Achille Lauro, Kolors, Irama, Pinguini Tattici Nucleari, Fast Animals Slow Kids e tra i forse Gaia, Margherita Vicario e Ana Mena. Ma anche Sangiovanni, Emma, Elisa, Boomdabash, Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Aka 7Even, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Moro, Il Tre, Eugenio in Via di Gioia con Elio e, titolone, Gianni Morandi...

Per evitare che l’effetto sorpresa naufragasse in un mare di indiscrezioni, la sorpresa la scodella Amadeus, stasera durante il tg1 delle ore 20, decidendo di scompigliare le carte in tavola. Ama gioca d’anticipo: non aspetterà più la messa cantata del 15 dicembre dedicata da Rai1 a Sanremo Giovani, con la scelta dei due artisti che andranno direttamente all’Ariston, per la fumata bianca con la lista dei 22 in gara al festival (dal 1° al 5 febbraio). Con un cambio nel regolamento (ogni tanto qualcosa cambia), il direttore artistico si è preso la facoltà di rendere pubblici i nomi dei Big in qualunque momento. E questo momento è tra poche ore: nel corso di due collegamenti nell’edizione del Tg1 delle 20 condotta da Francesco Giorgino.

SANREMO 2022, I NOMI DEI BIG

Tommaso Paradiso

Proclamazione in corsa anche per evitare che l’effetto wow fosse definitivamente mandato gambe all’aria dal totonomine che impazza ovunque moltiplicando le liste degli eletti. Di nomi infatti ne sono circolati con insistenza, molti, praticamente tutti: Ariete, Blanco, Tommaso Paradiso, Coma Cose, Margherita Vicario, Nina Zilli, Ghali, Mahmood, Pinguini Tattici Nucleari, Merlene Kuntz, The Kolors, I Ministri, Vasco Brondi, Dardust, Rocco Hunt (con Ana Mena?), i Fast Animals Slow Kids, Valentina Parisse.

Maneskin

Più di 300 gli artisti hanno fatto arrivare la propria candidatura e che stasera saranno incollati tg (chissà se l’audience manderà un acuto). E l’effetto Maneskin elettrizza l’attesa: dopo la vittoria a Sanremo dello scorso anno, i magnifici 4, romani, hanno trionfato anche all’Eurovision Song Contest e ora hanno raggiunto la fama mondiale, fino in America. Ottima anche la resa nelle classifiche e nell’airplay dei pezzi del festival dello scorso anno (Musica leggerissima è diventato il tormentone dell’estate, cliccatissima anche Chiamami col mio nome).

Vasco e Fiorello

In partenza anche gli inviti ufficiali dei super ospiti, vallette, valletti, compagni e compagne di avventura, protagonisti di gag o di pensieri assoluti: Vasco in testa, Fiorello (come farne a meno), chi sopravvivrà vedrà. Al pubblico la speranza che il mix proposto dalle interminabili serate (l’unica cosa che non cambia mai è la durata), surclassi le fatiche da maratoneti del tubo catodico cui si viene sottoposti. Perché, per restare “in gara”, quella degli ascolti, faticano molto anche gli spettatori.

Restano a consumarsi di ansia i giovani. Dodici artisti in gara per due posti fra i Big al Festival di Sanremo 2022. I promossi verranno svelati il 15 dicembre, ma nel frattempo, dal 6 dicembre su Raiplay arrivano le interviste. I prescelti sono: Bais, Che Fine Mi Fai (Udine); Martina Beltrami, Parlo di te (Torino); Esseho, Arianna (Roma); Oli?, Smalto e tinta (Belluno); Matteo Romano, Testa e croce (Cuneo); Samia, Fammi respirare (Yemen); Tananai, Esagerata (Milano); Yuman, Mille notti (Roma).

Nuovi talenti che aspirano a un posto al sole tra i big. Elisa ha già ufficializzato la sua candidatura. Ma è corposa la pattuglia dei giovani all’attaco: da Sangiovanni (dall’ultimo Amici, re delle classifiche estive con Malibu), Aka 7even (in quota Amici), Rkomi (il suo Taxi Driver è andato alla grande), Ariete (19enne passata per X Factor). Irama, che l’anno scorso fu costretto a esibizioni da remoto, potrebbe aver ricevuto un nuovo invito. Chiacchieratissimi anche i “figli di”: Gianni Morandi potrebbe portare il suo 13 Pietro, rapper, e circola il nome di Matteo Bocelli, figlio del tenore.

Achille Lauro

E gli aficionados come Achille Lauro, che se tornasse in gara marcherebbe un record. Tra soliti noti e novità, sotto osservazione il numero di donne all’Ariston. Emma, Noemi e Giusy Ferreri, Ana Mena, Margherita Vicario, Gaia... Sul fronte cantautori, Tommaso Paradiso, in cerca di un centro di gravità permanente dopo l’addio ai TheGiornalisti, Fabrizio Moro, Giovanni Caccamo. A entrare nel capitolo bande le Vibrazioni, i The Kolors e i Ministri, insieme con i Pinguini Tattici Nucleari, ma anche i Boomdabash, i Fast Animals and Slow Kids e l’Orchestraccia. Lacrime, commozioni, svenimenti e polemiche... vengono dopo il tg...