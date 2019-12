Patrizia De Blanck choc a Pomeriggio 5: «Come fai a tromb*** se ti vesti così?». Barbara D'Urso s'infuria

Patrizia De Blanck choc a Pomeriggio 5 : «Come fai a tromb***?». Barbara D'Urso s'infuria. Oggi, il talk della trasmissione è dedicato alla castità. Gli ospiti in studio - tra cui la contessa De Blanck, il principe azzurro di Avanti un Altro Orlando Puoti e Luana Colussi - raccontano i motivi che li hanno spinti a scegliere la castità. Poi la discussione.

Pomeriggio 5, Patrizia De Blanck scopre che l'uomo che frequenta è sposato: «È un politico molto famoso»

Patrizia De Blanck prima spiega il motivo della sua castità temporanea: «Il mio compagno si sta curando la prostata e non si può tromb***». Poi l'attacco al principe azzurro di Avanti un Altro: «Se vai in giro vestito così... Come fai a essere arrivato a 40 anni vergine? Quando ti sentirai pronto a 100 anni come fai a tromb***?».

A quel punto, Barbara D'Urso s'infuria: «Io proteggo Orlando. Lui non va in giro vestito così, è il suo ruolo in un programma. È stato gentile a vestirsi così anche per noi. Non mi piace - dice riferendosi alla contessa De Blanck - che tratti male un mio ospite». La conduttrice fa fare pace alla contessa e al principe azzurro.

Ultimo aggiornamento: 18 Dicembre, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA