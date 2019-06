Pamela Prati, Eliana Michelazzo si sfoga su Instagram: «Ho paura»

Eliana Michelazzo si lascia andare all'ennesimo sfogo sui social dopo la vicenda sul finto matrimonio di Pamela Prati. L'ex manager della showgirl ha rivelato come sono andate le cose in un'intervista a Live non è la D'Urso dove ha spiegato la sua versione dei fatti, scatenando però molti commenti e reazioni non proprio positive.

A distanza di giorni molte persone continuano ad accusarla e offenderla sui social, per questo la Michelazzo si è lasciata andare a un lungo sfogo sulla sua pagina Instagram. Un lungo pensiero, scritto in terza persona nel cuore della notte in cui parla dei suoi sentimenti: «Eliana si preoccupava, si sentiva in colpa, Eliana era controllata, aveva indicazioni giornaliere e serali. Eliana doveva dire cavolate perché era obbligata». Il suo è un lungo sfogo alla fine del quale conclude: «Eliana ha solo paura».



L'ex agente della Prati continua a ribadire di essere stata manipolata, di essersi sentita tradita dalla sua socia e amica.

