Pamela Prati a "Non è l'arena": «Mark Caltagirone? Ho creduto tanto in questa favola»

Pamela Prati torna in tv a "Non è l'Arena" e torna a parlare del caso Mark Caltagirone con Massimo Giletti. «Ho creduto tanto in questa favola e vorrei che la gente capisse che sono innocente».

«Non sono l'unica vittima, prima di me è successo ad altre persone, come Alfonso Signorini. Io sono una vittima come altri, quello che fanno queste persone lo fanno da 10 anni».



Ultimo aggiornamento: 23:06

