Pamela Prati, no a Mediaset e a Barbara D'Urso per La7: «Cachet da 500mila euro»

La presenza di Pamela Prati in televisione è richiestissima da mesi. Sembra però che la showgirl sarda abbia rifiutato quella esclusiva a Mediaset per andare a "Non è l'Arena" di Massimo Giletti. Avrebbe preferito un programma di taglio giornalistico per continuare a raccontare del Pratigate e di Mark Caltagirone. E tutto, nonostante un cachet da capogiro.

Secondo Fanpage, il Biscione le avrebbe propostoper l'esclusiva della sua immagine. Erano previsti l'intervista ae la partecipazione come concorrente aldi; per la seconda volta (chi non ricorda la famosa chiamata del taxi dentro la casa più spiata d'Italia?). L'accordo avrebbe dovuto escludere i programmi dia causa del rapporto ormai incrinato tra le due donne dello spettacolo.

La trattativa, però, non è andata in porto. La Prati avrebbe rinunciato a mezzo milione ​per garantirsi la possibilità di essere ospitata da Massimo Giletti, dove avrebbe preso di meno. ​La decisione di andare a La 7 sarebbe stata maturata in virtù di un approccio giornalistico all'altezza delle sue aspettative.

Giletti ha ospitato Pamela Prati domenica scorsa, durante la prima puntata della nuova stagione. A "Non è l'Arena" ha raccontato la sua versione dei fatti e mostrato le chat con il fantomatico imprenditore.

Ultimo aggiornamento: 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA