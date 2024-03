Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: vola Amici (che doppia Rai 1), bene Kung Fu Panda su Italia 1 e il cinema di Rete 4

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di sabato 30 marzo 2024 ha offerto ai telespettatori film, sport e soprattutto attualità. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Dalla seconda puntata del serale di "Amici" su Canale 5 al film "Se scappi, ti sposo" su Rai 1, passando per "Kung Fu Panda 2" su Italia 1, vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

Canale 5, Amici vola

È stato "Amici" il programma più visto dagli italiani sabato 30 marzo.

Rai 1, non va

Non convince invece "Se scappi, ti sposo", il film scelto da Rai 1 per il sabato sera. Sono stati infatti solamente 1.838.000 gli spettatori connessi, con uno share del 12.1%. Numeri un po' deludenti per Rai 1.

Italia 1, i cartoni piacciono sempre

Sul podio anche Italia 1, che grazie al film per bambini "Kung Fu Panda 2" ha raggiunto 848.000 spettatori pari al 5.1% di share.

Gli altri canali

A seguire, quarto posto per Rete4, che con "Il re dei re" ha totalizzato un ascolto medio di 728.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rai 2 "F.B.I." è stato seguito invece da 632.000 spettatori (3.6% di share), mentre su La7 "In Altre Parole" ha raggiunto 595.000 spettatori con il 3.5%. Chiudono la classifica TV8, che con "4 Ristoranti" ha conquistato 489.000 spettatori (2.9%), Canale Nove, che con "Alive – I sopravvissuti delle Ande" ne ha raggiunti invece 371.000 (2.5% di share) e Rai3, che con "Todo Modo" ne ha coinvolti 359.000 (2.4% di share).