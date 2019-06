Non è la D'Urso, Pamela Prati non ci sarà: le anticipazioni

Pamela Prati non ci sarà nell'ultima puntata di Live non è la D'Urso. Secondo le ultime indiscrezioni è saltato l'attesissimo confronto tra la showgirl e Barbara D'Urso. In studio però dovrebbe ritornare Pamela Perricciolo, per un'intervista esclusiva. Tra gli ospiti previsti ci sarà sicuramente Morgan. Nessuna notizia per ora sull'arrivo di Miguel Bosè.

Tra gli ospiti certi dell'ultima puntata di Luve non è la D'Urso in onda questa sera su Canale 5 c'è sicuramente Morgan. L'annuncio arriva direttamente dai profili social della D'Urso: «Morgan sarà a @LiveNoneladUrso dopo la notizia che, a causa del suo malore gli è stata concessa una settimana di proroga per lo sfratto. Non solo, ci sarà anche Jessica, la mamma di sua figlia Lara!!!». Il giudice dell'ultima edizione di The Voice ha rivelato di aver finalmente potuto rivedere la figlia grazie alla disponibilità di Jessica Mazzoli. Tra i vari rumors era stata annunciata anche la presenza di Miguel Bosè, ma per ora attendiamo la conferma ufficiale.

Secondo le indiscrezioni rilanciate da Panorama.it, invece, non ci sarà Pamela Prati, mentre dovrebbe riptrnare l'ex agente e ex amica di Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo.

