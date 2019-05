Morgan Freeman: «Papa Francesco? Un pensatore molto progressista»

"Papa Francesco? Non ci siamo mai conosciuti, ma in base a quello che ho letto il Papa è un pensatore molto progressista. Del resto gli ultimi tre Papi credo che davvero abbiano cambiato gradualmente la Chiesa Cattolica". Lo ha detto Morgan Freeman intervistato in esclusiva da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1.



Il celebre attore americano, che ha fatto tappa in Italia per lo show The Story of God, ha parlato quindi della sua fede: "Io sono stato in tutto il mondo, ho parlato di Dio con diverse culture, persone, sacerdoti, monaci. La conclusione a cui sono giunto è che Dio è reale, sicuramente. La questione è crederci o meno".