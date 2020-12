Morgan escluso dalla giuria di Sanremo Giovani, Amadeus: «Inaccettabile il suo comportamento»

Tre i giurati a Sanremo Giovani. Il quarto, Morgan, è stato escluso dalla giuria. A deciderlo è stato direttamente Amadeus insieme all'organizzazione del Festival. Il conduttore, all'inizio della trasmissione tv di RaiUno prima ha detto "vi sarete accorti che manca un quarto giurato" e poi ha letto un breve comunicato.

"In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il sottoscritto in qualità di direttore artistico e l'organizzazione del Festival con una decisione molto sofferta hanno disposto l'esclusione dell'artista Morgan dalla giuria televisiva di Sanremo Giovani – ha letto Amadeus - Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle nuove proposte di Sanremo Giovani. Ciò, in base al regolamento, le votazioni saranno da ritenersi valide".

